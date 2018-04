Rio 2016: Carlos Mina venció a alemán y pasó a segunda ronda

Sin marcos

Carlos Mina, pugilista ecuatoriano, clasificó a la siguiente ronda en boxeo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras superar al alemán Serge Michael en la primera fase de la categoría 81 kilos.

Mina, de 23 años, se impuso al alemán Serge Michel por decisión unánime en tres asaltos (3-0) para avanzar a la segunda ronda en la categoría de los semipesados (81 kilogramos). Se enfrentará en la siguiente instancia al irlandés Joseph Ward.

El nativo de un poblado cercano a Guayaquil fue todo un espectáculo desde que ingresó a la arena, bailando al son de la música y saludando al público que no dejó de apoyarlo. Y desde el campanazo inicial, Mina se le fue encima a su contrincante con una andanada de golpes.

“Entré a dejarlo todo en el ring; a entregarme de corazón”, dijo Mina, quien participa en sus primeros olímpicos. “Comencé motivado, el público entero me apoyó, y la música suena genial”.

Mina se resbaló y fue a dar a la lona en un par de ocasiones durante el combate, al abanicar sus golpes.

El público en la arena de Riocentro alentó con entusiasmo al ecuatoriano, con el conocido coro utilizado en el fútbol, “Olé, Olé, Olé… Mina, Mina…”.

“Estoy muy agradecido”, con la gente de Río, afirmó el pugilista.

Mina reconoció que en algunos pasajes el alemán lo confundía con buenos cruzados.

Pero “soy de los tipos que subo y no le tengo miedo a ninguno, así soy de chico”, dijo a The Associated Press.

