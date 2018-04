Paz: “No hay ninguna posibilidad de que Brahian Alemán se vaya”

Sin marcos

Publicado el Martes, 26 Julio 2016

Esteban Paz habló en Área Deportiva y analizó lo que ha sido hasta el momento la campaña del cuadro albo en el torneo. Además, el principal dirigente de LDU aprovechó para desmentir totalmente una posible salida de jugadores del club.

“Las cosas no salen como aspiramos ni como preparamos el inicio de año, tuvimos que tomar medidas que no estamos acostumbrados a tomar con cambio de técnicos y esa inestabilidad que no nos gusta tener” indicó.

“Tenemos un equipo altamente competitivo, no me cabe la menor duda que vamos a mejorar. Hay que darle todo el respaldo a Aguinaga para que pueda enrumbar al equipo” agregó.

En relación al refuerzo extranjero que buscarán, Paz fue claro y expresó “Un media punta o un ofensivo por derecha, en estos días hablaremos con Aguinaga y nos vamos a enfocar en concretarlo”.

Ya sobre el tema de una posible salida de jugadores, y en específico la de Brahian Alemán por una supuesta oferta de Peñarol, Paz declaró “No hay ninguna posibilidad de que Brahian Alemán se vaya a otro país o a otro equipo en este momento. Él tiene contrato cerrado con LDU y no tiene cláusula de salida como mienten algunos medios, es más se renovó el contrato hasta 2017”.