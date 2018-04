DirecTV despide a periodista guayaquileño por insultos racistas contra el Independiente del Valle (Audio)

Sin marcos

Este lunes 18 de julio se filtró en las redes sociales un audio, a través de WhatsAp, que se presume es de autoría del periodista deportivo guayaquileño Carlos Gálvez, uno de los comentaristas de DirecTV Ecuador, en donde se escucha términos racistas y despectivos en contra del finalista de la Copa Libertadores, Independiente del Valle.

"Qué ecuatoriano… yo no me siento identificado con esos indios... yo soy de Boca… no de esos indios hediondos a ñoña de perro...", son algunas de las frases que se escuchan en el audio.

DirecTV es uno de los principales auspiciantes del Independiente del Valle, que jugará la final de la Copa Libertadores ante el club Atlético Nacional colombiano y, a través de un comunicado confirmó la decisión de separar de la empresa al periodista guayaquileño.