Liga de Quito venció a un tibio Emelec y lo complica

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Miércoles, 13 Julio 2016 22:31 Escrito por : Visto: 1040

El primer tiempo presentó una versión pobre de Liga. El equipo de Gutiérrez salió confundido y sin mayores argumentos. Emelec superaba por las bandas, pero no había un solo hombre en el área que la pueda empujar.

Las amarillas tempraneras de Reasco e Intriago dejaron en claro la impotencia de la U. Emelec, sin embargo, no consiguió definir entre la endeble línea de centrales conjugada por Ramón Arias y Enrique Vera. El Bombillo no le encontró la vuelta, sus extranjeros no consiguieron marcar diferencias.

En el complemento, Liga se animó un tanto más, sin llegar a cuajar un juego profundo. Emelec salió por las orillas buscó a Mena continuamente, pero Guanca no consiguió entender la secuencia para definir el tanto de la victoria.

Arias mandó a la cancha a Portocarrero, Mondaini y Herrera. Ninguno de los tres causaron mayor efecto y Emelec cayó en desesperación. En una jugada que parecía no tener mayor historia, José Francisco Cevallos apareció en el área y la mandó a guardar en los últimos minutos. Gran zurdazo del centrocampista y la alegría para los albos que dejan en muy mal predicamento a Emelec de cara a la definición de la etapa.