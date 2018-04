Barcelona ganó en Machala y se toma la punta de la tabla

API – Un partido a pura presión. Barcelona tuvo que salir a encarar a un rival duro en Machala. Ante un llenazo en el 9 de Mayo, jugó un partido inteligente para pasar por encima de Fuerza Amarilla. El Ídolo venció 2-0 de visita en Machala.

Tras mucho luchar, a los 43 minutos fue Ely Esterilla quien de cabeza adelantó a Barcelona. El desahogo fue gigante, los amarillos lo gritaron a todo pulmón. El trámite se planteaba complicado, austero, pero hubo la ruta para poder descifrar el tanto antes del descanso.

En la segunda parte, una figura se levantaría y marcaría el ritmo de un partido bravo. Se trata de Washington Vera, aquel muchacho surgido de las formativas que muchos despreciaron y que apareció en el momento justo para sentenciar la historia en Machala para el 2 a 0. Merecidísimo premio para el mejor de la cancha, para el jugador que entregó un plus por sobre sus compañeros.

El desenlace del match tuvo a Barcelona controlando los ánimos y la pelota. Velasco y Penilla asumieron el rol protagónico para mantener a sus rivales bajo control. Fuerza Amarilla tuvo un desenlace digno pues, más allá de sus limitaciones, metió peligro en el área contraria y cerró los 90 minutos atacando. El Ídolo es puntero, una felicidad que permanecerá siempre y cuando Emelec no triunfe en su pendiente ante River Ecuador.

PG PT GD

Barcelona Sporting Club 19 38 +25 2 Emelec 18 36 +10 3 Independiente del Valle 19 33 +4 4 El Nacional 19 32 +4 5 Deportivo Cuenca 19 29 +2 6 Liga de Quito 19 24 -5 7 Universidad Católica de Quito 19 23 -1 8 Delfín 19 22 -4 9 River Ecuador 18 21 -6 10 Fuerza Amarilla 19 19 -8 11 Aucas 19 18 -9 12 Mushuc Runa 19 15 -12 - See more at: http://www.futbolecuador.com/home#sthash.VDbbQr8k.dpuf