Rafa Nadal: El miedo al zika en los Juegos de Río está alejado de la realidad

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Viernes, 08 Julio 2016 12:45 Escrito por : Visto: 804

El tenista Rafa Nadal, abanderado del equipo español en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ha considerado hoy que sobre el riesgo de contagio del virus zika se ha creado "un estatus de miedo que está alejado de la realidad".

Nadal, que ha recibido hoy de parte del Govern balear una insignia en reconocimiento de su condición de olímpico, ha resaltado que él pasó un tiempo este año en la sede brasileña de los Juegos sin ningún tipo de consecuencias.

"Estuve en febrero e hice vida completamente normal", ha incidido el tenista mallorquín, que se recupera en su ciudad, Manacor, de una lesión de muñeca que arrastra desde finales de mayo, cuando se vio obligado a abandonar el torneo de Roland Garros.

"No me pasa por la cabeza no estar en Río", ha declarado hoy al ser preguntado por sus expectativas de recuperación.

El tenista ha asegurado que ganar la medalla de oro en los Juegos de Pekín en 2008 "fue más importante que ganar según qué Grand Slam".

"En los Juegos Olímpicos hay unas oportunidades muy limitadas y la dificultad de ganar es máxima", ha añadido Nadal.

En cuanto a su lesión, ha remarcado que le cogió en un buen momento de la temporada, en el que "estaba disfrutando de competir y con posibilidades de hacer algo importante en el Roland Garros".

La comparecencia ante los medios de Nadal con motivo de su encuentro con la consellera balear de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, ha tenido lugar en el centro de alto rendimiento que el tenista mallorquín promueve en Manacor.

Al respecto ha dicho que "tener un centro de este calibre en Mallorca es algo único, que permitirá a las próximas generaciones poder disfrutar del tenis".

La Academia Rafa Nadal, que acogerá a cerca de 100 jóvenes tenistas de todo el mundo durante este verano, tiene las instalaciones "preparadas para cualquier cosa", ha asegurado el tenista, que no descarta organizar grandes eventos en el centro en un futuro.

Aunque él no pudo disfrutar de un centro como el suyo, ha manifestado que no se puede quejar ya que, en su momento, el Govern creó la Escuela Balear de Deportes, que le permitió entrenar con los mejores deportistas de las islas, lo que supuso "una gran ayuda y algo muy positivo" para su dearrollo.

Por otro lado, el tenista ha hecho mención al número uno del mundo, Novak Djokovic, recientemente eliminado de Wimbledon por el estadounidense, una derrota que "entra totalmente en la lógica" puesto que todos los deportistas tienen "pequeñas bajadas".