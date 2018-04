Tebas: "Messi ha pagado 160 millones al Estado, dinero para hospitales"

Sin marcos

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha negado hoy que Leo Messi "sea un delincuente" y cree que el jugador "no sabía nada" de las irregularidades por las que le han condenado, además de subrayar que ha pagado 160 millones al Estado que han permitido "construir carreteras y hospitales".

El presidente de la LFP ha realizado estas afirmaciones en el transcurso de una conferencia en Barcelona sobre amaño de partidos y apuestas ilegales, en la que ha comentado la condena de 21 meses de cárcel impuesta al azulgrana y a su padre por haber defraudado 4,1 millones a Hacienda.

Javier Tebas cree que habrá "un cambio de sentencia" tras el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Según Tebas, "Messi se sometió a una estructura fiscal arriesgada que le ha llevado a esto", aunque ha destacado la aportación del argentino a las arcas públicas: "Ha pagado más de 160 millones al Estado y se han hecho hospitales y carreteras".

"Son tres delitos de siete meses cada uno, no uno de 21, por lo que no es tan grave. Estamos ante un tema de estructuras jurídicas que se han utilizado mal", ha dicho.

El presidente de la LFP, además, ha descartado la existencia de una "mano negra o persecución" contra el atacante.

"Claro que temo que pueda irse, pero lo único que puedo decirle es que en la Liga creemos que no es culpable y que continúe en el fútbol español", ha agregado.

Respecto al amaño de partidos, Tebas ha insistido en la lucha que realiza la LFP para frenar estas prácticas: "Es la mayor amenaza del mundo del deporte y el dopaje a su lado se queda corto".

Además, ha criticado al presidente de la RFEF, José María Villar: "Hemos denunciado muchos partidos y me consta que hay denuncias que se han quedado en el cajón por falta de voluntad. No hay voluntad de investigarlas porque Villar cree que esto no existe".