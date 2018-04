Barcelona es puntero, pero Emelec y El Nacional presionan

Sin marcos

El primer billete local para la próxima Copa Libertadores y el puesto de primer finalista de la actual temporada, serán los objetivos por los que continuará Barcelona la puja desde mañana contra Fuerza Amarilla en una nueva jornada del campeonato ecuatoriano de fútbol.





Una nueva victoria acercaría más al cuadro barcelonista a la ansiada meta, mientras Fuerza Amarilla tendrá la urgencia de ganar para zafarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones. Para una de las figuras de Barcelona, el argentino Damián Díaz,

"cada uno de los cuatro partidos que faltan serán verdaderas finales en nuestro propósito por ganar la etapa". Pero si para Barcelona, que tiene 35 puntos, la presión será grande, mayor se presentará para el campeón reinante, Emelec, que esta con dos puntos menos, y recibirá hoy a Deportivo Cuenca.

Si bien Emelec aún tiene posibilidades para ganar la etapa, su nivel futbolístico ha decaído en las jornadas recientes, por lo que el encuentro de mañana resultará clave ante las pretensiones de clasificación con las que se mantiene el equipo cuencano.

Otro de los equipos que se aferrará a la opción por ganar la etapa es El Nacional que, tras el reciente triunfo por 3-1 sobre Emelec, visitará a Delfín comprometido con los últimos puestos de la tabla de posiciones.

El Independiente del Valle inmerso más en la semifinal de Copa Libertadores, recibirá al popular Aucas con una mezcla de titulares, suplentes y juveniles.



HOY

17:30 River Ecuador vs Liga de Quito, estadio Albert Spencer

20:00 Emelec vs Deportivo Cuenca, estadio Alberto Spencer

Mañana

12:00 U. Católica vs Mushuc Runa, estadio Olímpico Atahualpa

12:30 Delfín vs El Nacional, estadio Reales Tamarindos

Domingo

11:30 Independiente del Valle vs Aucas, estadio Rumiñahui

15:00 Fuerza Amarilla vs Barcelona, estadio Nueve de Mayo