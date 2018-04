Atrasan la segunda parte del Colombia-Chile por peligro de tormenta

Sin marcos

EE.UU. (EFE).- La organización de la Copa América Centenario atrasó hoy el inicio de la segunda parte del Colombia-Chile por el peligro de una fuerte tormenta en Chicago.

En principio se estima que en media hora podrá reanudarse el partido y lo máximo que se podrá esperar son dos horas si llega la tormenta. Si el tiempo no mejora en Chicago, el encuentro entre Colombia y Chile se reiniciará este jueves a las 15.00 hora local, según informó Univisión.

El público que casi abarrotó el estadio Soldier Field también recibió orientación de refugiarse a las partes cubiertas del estadio, a la espera de la llegada del temporal.

En la primera parte, en la que Chile ganaba 2-0, el tiempo fue bueno y no llovió en Chicago, pero se espera que en los próximos minutos llegue un aguacero acompañado de fuerte viento.

El área de Chicago está en estado de alerta de tornado