Elizabeth Bravo dominó el Triatlón Panamericano en Yahuarcocha

IBARRA.- El triatlón denominado Copa Panamericana reunió este fin de semana a 40 deportistas en Yahuarcocha, de nueve países: Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guatemala y Ecuador. La seleccionada para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Elizabeth Bravo, obtuvo el primer lugar de la competencia en Damas.

La cuencana ganadora del triatlón, dijo que durante la competencia se sentía con un poco de gripe y malestar en la garganta. “Pero en la natación y en la bicicleta me sentí bastante bien”.

Su fuerte es la carrera de atletismo. “Se me hizo interminable por primera vez los 10 kilómetros, en donde siempre me he sentido bien. Al no poder respirar tenía un dolor muy grande de barriga. Hice lo mejor posible para que no me alcancen las chicas de Colombia”.

Bravo no tiene a su papá con vida y el triunfo se lo dedicó a él por el Día del Padre, a su entrenador, a la Federación Ecuatoriana de Triatlón y al Ministerio del Deporte.

A dos meses de los juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, Bravo dice que no se le bajaron las cargas para venir a esta competencia. “Lamentablemente me atacó un poco de gripe porque en Cuenca está haciendo mucho frío y mucha lluvia. Hay que salir igual a correr, a entrenar y en bici afuera, pero ya estamos a un paso de los Juegos Olímpicos y esperamos sacar lo mejor”.

A pocos metros de Elizabeth Bravo se acercaba la colombiana Sandra Hernández, quien quedó en segundo lugar. Hernández indicó que es una prueba exigente por la altura de la ciudad. “Yo vengo de Bogotá y pensé que esta era una prueba muy buena para mí, desafortunadamente el cambio no sé, en el vuelo me enfermé con un resfrió y me costó muchísimo toda la carrera”.

Su fuerte es el agua, pero ayer, para esta triatleta del vecino país, fue lo más difícil. “Estaba muy fría, yo no podía aflojar en el agua por la gripa”.

Alrededor de cuatro triatletas tuvieron que retirarse de la competencia por un pinchazo en las llantas de las bicicletas. Como la brasileña Luisa Cravo, quien salió de la pista con lágrimas sobre su rostro y se mostraba molesta por el problema con sus llantas.

Julio Ramírez Mora, presidente de la Federación Ecuatoriana de Triatlón, señaló que el escenario fue aprobado oficialmente para esta competencia. La pista se limpió con el personal de apoyo y con la municipalidad. “Todos los deportistas ya conocen que esto puede pasar en cualquier parte”.