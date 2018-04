Ibarra y Teodoro Gómez los más galardonados del intercolegial de Atletismo

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Sábado, 18 Junio 2016 07:09 Escrito por : Visto: 2320

IBARRA. 15 colegios se enfrentaron en la pista sintética en el intercolegial de atletismo, 205 estudiantes compitieron en las diferentes modalidades de esta disciplina, las unidades educativas Ibarra y Teodoro Gómez de la Torre fueron las que más medallas se llevaron. No se realizó la premiación y no hay una fecha asignada para la ceremonia.

En las diferentes categorías los entrenadores de la Federación Deportiva de Imbabura, FDI, reconocieron talentos para que puedan representar a la provincia y quienes son parte de esta selección mostraron los frutos de su entrenamiento.

En esta disciplina la participación de los colegios siempre ha sido más activa, pero por la fecha y la falta de recursos económicos no se iba a realizar y algunos establecimientos tomaron la decisión de no participar.

La categoría superior que son los jóvenes más grandes de las instituciones, segundo y tercero de bachillerato, no participó, ya que no se abrió este espacio para ellos en la competencia y en su mayoría no tendrán otra oportunidad si ya superaron la edad reglamentaria.

Esta competencia se realizaba a nivel provincial, pero en esta ocasión representaciones de otros cantones no se hicieron presentes.

En los dos días de la competencia no se observó a dirigentes de la federación estudiantil y los entrenadores de la FDI junto a jueces de Yachay y más colaboradores llevaron a cabo este evento deportivo.

Los nervios de los estudiantes eran evidentes, la pista del Estadio Ciudad Blanca recibió a los deportistas para que representen a su colegio, para algunos era la primera vez que competían y los nervios en los puntos de partida o en el lugar de competencia eran evidentes.

Las pruebas que se realizaron fueron velocidad en 60, 80, 100 y 400 metros planos, vallas, salto alto, lanzamiento de jabalina y bala, 1 500 metros de resistencia, entre otras modalidades, pero algunas pruebas se quedaron fuera.

Padres de familia, docentes y compañeros de los jóvenes observaban y animaban desde los graderíos a los competidores. Los representantes manifestaron que fue bueno que se ejecute el intercolegial, pero que se debía prever el acto de premiación.

Wilson Quelal, entrenador de la FDI y uno de los responsables del intercolegial, indicó que desde que se hizo el congresillo se explicó a los entrenadores de los colegios que no había los recursos para la premiación y que se tenía que esperar la asignación de estos.

Cuando ya exista lo necesario se ejecutará un acto para la entrega de las preseas de oro, plata y bronce a quienes triunfaron en la competencia.

POSTAS

4 por 60 junior damas

1. Unidad Educativa Ibarra

2. Unidad Educativa Arrayanes

3. Unidad Educativa Atahualpa

4 por 60 júnior varones

1. Unidad Educativa Ibarra

2. Teodoro Gómez de la Torre

3. 28 de Septiembre

4 por 80 inferior varones

1. Unidad Educativa Ibarra

2. San Vicente Ferrer

3. 28 de Septiembre

4 por 100 intermedia Damas

1. Unidad Educativa Ibarra

2. Teodoro Gómez de la Torre

3. Unidad Educativa Arrayanes

4 por 100 intermedia varones

1. Teodoro Gómez de la Torre

2. Unidad Educativa Ibarra

3. Unidad Educativa Álamos

VALLAS

60 metros júnior damas

1. Valentina Gómezjurado

2. Nahomi Villa

3. Jésica Jiménez

60 metros júnior varones

1. Jonathan Gudiño

2. Brainer Rodriguez

3. Boris Ruiz

80 metros júnior damas

1. Doménica Valdes

2. Camila Ayoví

3. Marcela Endara

100 metros inferior varones

1. Joe Jácome

2. David Valenzuela

3. Patrick Salvador

100 metros intermedia varones

1. Bradley Ortiz

2. Nelson Arévalo

3. Víctor Noboa