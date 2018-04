Chile venció 4-2 a Panamá y se instaló en los cuartos de final

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Martes, 14 Junio 2016 22:10 Escrito por Wilman Espinoza Visto: 657

Filadelfia (EFE).- Chile logró este martes la clasificación para los cuartos de final de la Copa América Centenario después de superar a Panamá por 4-2, un resultado que no refleja la superioridad de la Roja, castigada por las pifias del arquero Claudio Bravo.



Los dobletes de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez le dieron al triunfo a Chile, que dominó el cotejo y sólo pasó apuros en los primeros minutos, cuando Panamá se puso por delante tras un error del cancerbero.



El jugador del Barcelona tuvo una noche para el olvido y falló en las pocas veces en las que fue requerido.



El seleccionador chileno, Juan Antonio Pizzi no ha logrado aún dar con un trío ofensivo y este martes realizó una nueva prueba, esta vez con José Pedro Fuenzalida por el extremo derecho.



En la izquierda reapareció en el once Eduardo Vargas, que no había visto portería en los últimos partidos, pero que respondió a la confianza del técnico con un doblete vital para sosegar a la Roja en los instantes más comprometidos.



Las imprecisiones de Chile en la salida con el balón en los primeros instantes de juego dieron pie al gol panameño, que contó con la inestimable ayuda de Bravo.



Miguel Camargo disparó desde fuera del área sin aparente peligro, pero el arquero del Barcelona calculó mal y el cuero le dobló las manoplas ante la mirada atónita de sus compañeros.



A la Roja no le quedaba otra alternativa que asfixiar a Panamá en busca del empate e inició una embestida liderada por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, este último especialmente enchufado y participativo, con mucha movilidad por la zona ofensiva.



Al cuarto de hora Chile tomó un respiro con el tanto del empate. Alexis y Vidal trenzaron una pared que acabó con un remate del ariete del Arsenal que Jaime Penedo rechazó. Apareció entonces el oportuno Eduardo Vargas para empujar el balón al fondo de la red.



El equipo chileno mantuvo el asedio en el territorio de Panamá, que sólo podía aguantar la tormenta y apostar todas las fichas a un contraataque aislado.

Panamá notó demasiado la ausencia por sanción de sus referentes, y no encontró las armas para contrarrestar la intensidad chilena.



Penedo salvó el segundo tanto a un remate de cabeza de Vidal, pero no pudo hacer nada para evitar el segundo de Vargas, también de un testarazo, antes del descanso.



Al volver de los vestuarios, Alexis liquidó el compromiso con el tercer tanto con un cañonazo espléndido de volea después de una buena asistencia de Vargas.



Pero Panamá no dio el duelo por terminado y a quince minutos del final acortó distancias con un cabezazo de Abdiel Arroyo en el segundo palo que Bravo se tragó nuevamente.



Alexis puso el broche al partido con un cabezazo desde el centro del área tras un centro de Fuenzalida.