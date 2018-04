Copa América: Posible alineación de Ecuador para enfrentar a Haití

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Domingo, 12 Junio 2016 17:08 Escrito por : Visto: 874

Nueva York (EFE).- La selección de Ecuador se enfrenta este domingo al combinado de Haití consciente de que solo con la victoria no será suficiente para pasar a la siguiente ronda de la Copa América Centenario y lograr el "sueño" de meterse en sus primeros cuartos de final en casi dos décadas.

Los empates firmados en las dos primeras jornadas dejaron al equipo de Gustavo Quinteros en un más que peligroso tercer puesto que les obliga, primero, a ganar sí o sí a los haitianos, que ya están eliminados, y segundo, a tener que esperar al choque que disputarán inmediatamente después Brasil y Perú.



Incluso si los ecuatorianos salieran airosos del partido en el MetLife Stadium, el primero de esta Copa América Centenario que se disputa en la zona de Nueva York, solo una victoria de la selección de Brasil o la de Perú les clasificaría de manera automática para los cuartos de final, una hazaña que no consiguen desde 1997.



Pero si el partido en el Gillette Stadium de Boston termina en tablas entre los peruanos y los brasileños, entonces se producirá un triple empate a puntos en el Grupo B y la clasificación para la siguiente ronda se decidiría por diferencia de goles entre las tres selecciones.



La 'canarinha' parte con mucha ventaja después de su goleada ante los haitianos. Por eso para el equipo tricolor no solo es vital ganar mañana, sino que deberán hacerlo marcando más de un gol para que la balanza se decante por ellos y no por los blanquirrojos, en caso de que al final entren en juego las matemáticas.



Por contra, los haitianos llegan al MetLife Stadium ya eliminados y sin nada que perder en el que será su último partido antes de tener que volver a su país, poniendo fin a su histórica primera participación en una Copa América y contentos, seguramente, por el gol que lograron meterle a Brasil en el partido de segunda jornada.



El técnico ecuatoriano ya lo advirtió tras el empate a dos contra Perú: "Haití no ha mostrado gran fortaleza (en el torneo), pero los partidos hay que jugarlos y siempre hay que respetar a los rivales", aseguró Quinteros, quien espera que este domingo los suyos hagan el mismo fútbol que en el segundo tiempo frente a los peruanos.



A poco más de 24 horas para que empiece el duelo en el MetLife, todavía está en duda la presencia del delantero Miler Bolaños en el terreno de juego, por culpa de los problemas musculares que arrastra desde el partido del martes, cuando tuvo que ser sustituido minutos después de marcar el gol del empate.



Los médicos de Ecuador apuntan a Juan Cazares como sustituto más probable a pocas horas del encuentro.



Aquel tanto de Bolaños fue clave para que los ecuatorianos puedan hoy seguir soñando con ese pase a cuartos de final y el jugador, que milita en el Gremio de Brasil, es una de las piezas fundamentales para el técnico Quinteros, que tendrá que esperar a mañana para confirmar el once inicial, en el que seguro estará Antonio Valencia.





- Alineaciones probables:





Ecuador: Esteban Dreer o Alexander Domínguez, Juan Carlos Paredes, Frickson Erazo, Gabriel Achilier, Walter Ayoví, Christian Noboa, Carlos Gruezo, Jefferson Montero, Miler Bolaños, Antonio Valencia y Enner Valencia.



Seleccionador: Gustavo Quinteros.





Haití: Johny Placide; Reginald Goreux, Romain Genovois, Mechack Jerome, Kim Jaggy; James Marcelin, Max Hilaire, Kevin Lafrance, Jeff Luis; Duckens Nazon y Wilde-Donald Guerrier.



Seleccionador: Patrice Neveu.





Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).



Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).