Entre el fútbol y la música

Joffre Guerrón demuestra no solo tener talento con el balón de fútbol. figura. El delantero imbabureño, ahora incursiona en la música. Aunque sus primeras apariciones fueron a mediados del 2008 cuando sacó su disco jingle “Pura dinámica es lo que te tiene Guerrón”. pasión. Lo que nació de un momento de efervescencia tras el título con Liga de Quito en la Copa Libertadores de 2008, hoy se ha consolidado como una de sus fuertes pasiones. a grabación. El actual jugador del Tigres de México estuvo concentrado en un set de grabación para trabajar en su tema denominado “Pura Dinamita 123”. su ritmo. Esta vez, la canción es un reggaeton, estilo favorito del atacante de 30 años que además de la música sacó su propia línea de ropa que ya promociona en su cuenta Facebook. “Joffre canta bien, siempre le gustó y tiene estilo y lo hace muy bien”, lo resalta Juan Pablo Villalba uno de sus seguidores. perfil. El delantero nacido en El Juncal un 28 de abril de 1985, se ha caracterizado en todos los equipos en los que ha militado por su calidad resolutiva. “Joffre siempre ha demostrado su alegría en los entrenamientos o fuera de los estadios. Es un jugador con mucha clase”, asegura Danilo Gudiño, otro de sus amigos. expectativa. Desde México Muchos de sus seguidores han apoyado la carrera del ecuatoriano y otros no han dudado en criticar su talento musical. Pero no es la única iniciativa, pues el jugador lanzó su propia marca de ropa deportiva ‘JG’. Según explicó el jugador en su cuenta de Facebook, el dinero recaudado en la venta de sus camisas irán para los niños de escasos recursos del Valle del Chota.