Argüello, su corazón junto a Barcelona

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Domingo, 03 Mayo 2015 09:50 Escrito por Cristian Bolaños Visto: 1856

Barcelona cumplió ayer 90 años de vivir en los corazones de los ecuatorianos. Una de sus figuras, Mauricio Argüello, en entrevista con Diario EL NORTE habló de su paso por este equipo y del por qué es considerado el ídolo del Ecuador.



¿Qué recuerda de su paso por Barcelona?

Fue muy importante para mí porque en el año de 1985 fue el primer título que conseguí junto al equipo. Posteriormente en los años de 1987 y 1989 volvimos a levantar el título. Esto ha permitido que sea el club con más campeonatos obtenidos. Su hinchada siempre le ha acompañado desde el inicio y estoy seguro que lo hará por muchos años más.

¿Cómo ve el presente del club?

A pesar de que últimamente no a tenido buenos resultados el equipo sigue siendo un referente del balompié. Estoy seguro que su hinchada al cumplir estos 90 años lo va a festejar a lo grande en todo el Ecuador.

¿Qué cambios debería tener Barcelona?

Cambios en sí no sabría decirle sinceramente. La dirigencia ha hecho todo lo posible por tener buenos jugadores de renombre como Blanco y Alemán, entre otros. Lamentablemente no se han producido buenos resultados en las últimas temporadas pero eso no significa que el equipo deba tener grandes cambios sino pensar en mejorar día a día.

¿Por qué considera que Barcelona es el ídolo?

Barcelona siempre ha sido un equipo campeón. A nivel nacional e internacional ha sido el que ha sacado la cara y por eso pienso que se ha convertido en uno de los referentes del país.

¿En todos los años de vida del equipo cuál ha sido el técnico que más se ha destacado?

Bueno, Barcelona en toda su historia siempre ha tenido a los mejores técnicos. Podemos mencionar al chileno, Luis Santibáñez, que fue uno de los grandes estrategas que marcó una gran diferencia para el club. En sí el equipo ha tenido figuras en su cuerpo técnico que han sabido aportar para todos sus logros.

¿Qué piensa del entrenador actual?

El técnico que tiene actualmente ha venido realizando un esfuerzo constante y no hay que desmerecer su trabajo con los jugadores. Hoy no tiene buenos resultados pero estoy seguro que eso va a cambiar.

¿Le gustaría trabajar en Barcelona?

Yo siempre estoy agradecido con Barcelona en donde tengo grandes amigos. Es un equipo que me dio muchas cosas y me permitió formarme como jugador profesionalmente.

¿En caso de que Francisco Cevallos llegue a la presidencia de Barcelona, estaría dispuesto a aportar con él?

No he tenido conversación con Cevallos. Sé que su gran aspiración es ser presidente de Barcelona. Algún día me gustaría trabajar con él, pero como le digo no se han realizado conversaciones. Soy entrenador y luego de cumplir con mi labor como presidente de Federación Deportiva de Imbabura voy a ponerme escuelas de fútbol ya que formar niños es lo que me gusta.

¿Un mensaje para toda la afición barcelonista?

Felicitar a toda esa fiel hinchada barcelonista que pese a los malos resultados, que ha tenido en esta última temporada, siempre ha estado allí acompañando. Felicidades al equipo y a festejar estos 90 años a lo grande.