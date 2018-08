Otra marcha del Comité Cívico por la crisis local

Tulcán. Una vez más el Comité Cívico del Carchi, alista una marcha pacífica para reclamar al gobierno medidas efectivas que ayuden a superar la crisis provincial.

Solicitud. Así lo explicó Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico, quien indicó que con esta medida piden la presencia del Presidente de la República para que se ejecuten acciones efectivas y una reactivación económica real.

“Se han aglutinado la Cámara de Turismo, Cámara de la Pequeña Industria, Federación de Artesanos, Jubilados y Pensionistas, Asociación de recicladores, entre otros”.

Pozo aseguró que la manifestación será pacífica e iniciará a las 15:00 de este jueves 16 de agosto, desde el redondel del Civismo, en el sector El Ocho, hasta el Parque Central. “Pedimos la presencia del presidente Lenín Moreno para que constante la verdadera crisis económica en que está sumida la provincia”.

Antecedentes. No es la primera vez que esta instancia hace este tipo de convocatorias, solicitando la presencia gubernamental.

Sus representantes aseguran que pese a haber entregado hojas de ruta para una reactivación no se ha logrado mayor respuesta. Al cuestionar a Pozo sobre la validez y pertinencia de las propuestas emitidas desde este grupo, el dirigente responde que “sea o no sea válida la propuesta de la hoja de ruta, el Presidente debe venir”. El representante considera que el gobierno minimiza los problemas del sector productivo local, agregando que esto pasa también porque las autoridades locales ocultan la información real a los ministros y el Presidente. Omar Canacuán, parte del Comité, manifestó que los créditos entregados, la canasta comercial, y otras medidas aplicadas en la provincia no han dado el resultado esperado.

En la provincia, hay cuestionamiento desde los propios sectores productivos a la verdadera representatividad del Comité y su trabajo desde hace tres años.