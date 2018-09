Se aceptarán documentos caducados de venezolanos

Tulcán. Pese a que el 1 de septiembre entraba en vigencia la solicitud de un certificado de validez de la cédula de identidad para los ciudadanos venezolanos que presentaban irregularidad en el documento; en el puente internacional de Rumichaca lamedida no se aplica. Ayer, en el encuentro regional sobre movilidad de ciudadanos venezolanos, desarrollada en la capital ecuatoriana, se firmó la Declaración de Quito donde se precisa “acoger los documentos de viaje vencidos de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios” Según precisaron desde la coordinación zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores, la solicitud de certificado de validez de la cédula no se aplicó en Rumichaca porque no se definía qué instancia podría emitirlo. Una primera opción era que sea el propio gobierno venezolano a través de sus consulados. La segunda alternativa era a través de un organismo internacional.

Alternativa. Ahora están a la espera de conocer si la solicitud de este certificado para las cédulas que tienen inconsistencias sigue vigente. Efrén Figuera, migrante venezolano considera que debe buscarse una solución en caso de que se mantenga la medida, ya que regresar a Venezuela a tramitar el documento sería incurrir en gastos que no pueden solventar. “ Ese documento tendríamos que tramitarlo en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, y aunque se puede pedir cita por internet, para la obtención del papel sí tendríamos que ir personalmente porque todo trámite se hace con huella digital”.

La afluencia ayer en Rumichaca fue reducida, aunque se espera el panorama cambie con los nuevos anuncios.