Plaza laboral para 20 bomberos sigue sin concretarse

Tulcán. Los 20 jóvenes graduados de Bomberos y que solicitan una plaza laboral en el Cuerpo de Bomberos de Tulcán, no obtuvieron resultados ayer, tras su reunión con el alcalde Julio Robles.

Graduados. Evelyn Pantoja, una de las graduaduas, manifestó que el alcalde les informó que la decisión estaría en manos del comandante de la institución Marcelo Luna, quien debería decidir de acuerdo a las vacantes y presupuesto.

Sin embargo, la joven asegura que cuando la institución les dio la carta de auspicio para ir a prepararse a Ibarra, se les aseguró que contarían con la plaza de trabajo. “Si no había vacantes no era que nos envíen y ya no hacíamos la inversión”, lamentó Pantoja, quien como sus compañeros paga créditos que solicitó para costear el curso.

A esperar. Pantoja asegura que ya han hablado en ocasiones anteriores con el comandante Luna quien les ha dicho que la última palabra la tiene el alcalde. Ayer, los jóvenes no pudieron dialogar con el comandante ya que está con permiso de salud fuera de la ciudad. Evelyn cuenta que les han sugerido que busquen trabajo en otros cantones, pero expresa que de otras instancias bomberiles les han explicado que cada institución envía a preparar a sus uniformados y no se recepta personas que hayan sido auspiciados por otras instituciones. Maurio Fuentes, abogado de los 20 jóvenes manifestó que el alcalde se comprometió a mantener una reunión con el comandante de Bomberos la próxima semana y tratar el tema. El Cuerpo de Bomberos de Tulcán ya contaría con cerca de 80 uniformados que laboran en dos estaciones en Tulcán y en la parroquia de Julio Andrade. El acalde señaló que en agosto iban a ingresar 10 y luego otro grupo igual, pero no se pudo concretar por distintas razones.