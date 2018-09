Escondidos en casas cayeron 12 disidentes

Frontera. Con la coordinación de una Fiscalía especializada de Pasto, el Gaula Militar con personal del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, capturó en flagrancia a 12 presuntos integrantes del grupo armado organizado denominado Guerrillas Unidas del Pací-fico, durante cinco diligencias de allanamiento y registro realizadas a viviendas ubicadas en el corregimiento de San Sebastián, jurisdicción del municipio de Tumaco.

Caso. Ante un juez con funciones de control de garantías de Tumaco la Fiscalía imputó cargos por fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos en contra de los detenidos.

Las autoridades identificaron a los capturados como Edgar Breiner A.M., Ji-mminson C., Henry Mau-ricio Q., Jorge Luis M., Emerson A., Jean Carlos G., Segundo Octaviano M., Miguel Ángel S., John Fre-dy C., Raúl M., Jeison Javier C. y Julián David R.

Lo que se decomisó. Du-rante el procedimiento las autoridades incautaron 6 pistolas, una granada de fragmentación, 4 detonadores eléctricos, 5.5 metros de cordón detonante, 36 detonadores ineléctricos, 32 cartuchos calibre 9 mm, 27 cartuchos calibre 5.56 mm, 23 cartuchos calibre 7.62 para fusil AK-47, 7 cartuchos calibre 7.62 mm y 90 cartuchos calibre 5.7 mm, 8 radios de comunicación, una repetidora, 7 kilos de base de coca, varios celulares y computadores con información del grupo.

Diario del Sur informó que la campaña militar y policial Atlas, el plan Diamante de las fuerzas militares y el plan “El que la hace la paga” de la Policía Nacional, seguirán arrojando resultados contundentes contra los Grupos Armados Organi-zados ilegales y factores de de inestabilidad presentes en la región, para garantizar el control del orden público, la seguridad y tranquilidad de los colombianos al sur occidente de Colombia.

Se espera poner fin a la violencia.