Desaparición de soldado es asunto personal dice el ministro

Quito. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo el pasado jueves 19 de julio que la desaparición del soldado Wilson David Ilaquiche Gavilanes es un “asunto personal”.

Desde mayo. Ilaquiche está desaparecido desde el sábado 12 de mayo de 2018 en el sector fronterizo de Tobar Donoso, provincia de Carchi. Según dijo Jarrín en rueda de prensa a los medios nacionales, se “salió violando el sistema de seguridad y disciplina militar de los miembros de un destacamento especializado en la protección de línea de frontera en el Carchi”. Ilaquiche está como desaparecido, “no hay cómo seguir una instrucción mientras no aparezca”. El funcionario agregó este jueves que las autoridades no pueden llevar a cabo otra investigación que no tenga que ver con el desempeño militar. “El momento en que aparezca se someterá a los tribunales militares”, dijo el ministro.