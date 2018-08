Colombia en desacuerdo con solicitud de pasaporte

Ipiales. A su paso por Ipiales, el director nacional de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, se refirió al tema de la exigencia de pasaporte a los migrantes venezolanos en países como Ecuador y Perú. Aseveró que esta medida no frenará el fenómeno, sino que generará una migración irregular.

“Los venezolanos no están saliendo por gusto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro tiene una política de expulsión migratoria no solo de extranjeros sino de nacionales. Impedir el ingreso de estas personas a otros países los único que va a generar es una migración irregular, pero no va parar el fenómenos”, señaló.

Reacción. Es mejor tener una migración identificada. Y tengan la plena seguridad que exigir el pasaporte no va a parar este fenómeno.

La situación es de hambre la de esta población y van a seguir llegando no solo a Colombia sino a todos los países de la región”, sostuvo Krüger.