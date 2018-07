2 645 bachilleres que ahora van tras sus sueños

Tulcán. “La vida no es una carrera de velocidad, sino un circuito de resistencia. Muchachos; no permitan que nadie los llame fracasados porque en el mundo de hoy en día se necesita de gente soñadora, se necesita de gente que ame lo que hace. Tal vez la vida nos haga caer, tal vez la vida nos ponga trabas y nos va a doler, pero aprendemos en el momento en que nos ponemos de pie y decimos basta. Me siento feliz de todo lo que hemos hecho”.

Bachilleres. Con estas palabras, Kevin Paucar, mejor egresado de la Unidad Educativa Bolívar, se dirigió a sus compañeros en el día de su graduación.

El joven entusiasta, refirió a las inolvidables experiencias que se lleva del Papá Bolívar, pero también hizo referencia, a maestros y padres de familia, de lo difícil del mundo adolescente que han afrontado estos años. En medio de la alegría y la nostalgia por el rumbo que ahora tomará cada uno, Carchi vivió ayer la graduación de sus bachilleres.

Son 2645 en los tres distritos; Tulcán-Huaca: 1520, Montúfar - Bolívar 684 y Espejo-Mira 441.

Educación a distancia. Pero están también las historias de quienes debiendo trabajar no renunciaron a la meta de culminar los estudios secundarios. Marino Arellano, rector de la Unidad Educativa a Dis-tancia Monseñor Leonidas Proaño, detalló que en este centro los estudiantes son adultos que trabajan y estudian. Ayer se incorporaron 154 bachilleres. Hoy, incluso se gradúan de bachilleres 7 personas privadas de libertad que están en la cárcel de Tulcán. En toda la provincia hay 850 alumnos de esta institución.