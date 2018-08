Rumichaca ya no tiene afluencia de venezolanos y los ingresos son muy pocos

Un cambio evidente se nota desde tempranas horas de la mañana de este sábado en el puente de Rumichaca a raíz de que se implementó la disposición migratoria para los venezolanos de presentar el pasaporte obligatoriamente para poder cruzar la frontera e ingresar al Ecuador.

Los espacios están vacíos y hay silencio en la frontera, pues se evidencia la ausencia de ciudadanos venezolanos, tanto en migración Colombia como en Migración Ecuador, informó Teleamazonas y agrega que los ingresos son contados, no hay nadie haciendo fila para ser atendido, pues los pocos que llegan, ingresan enseguida con su pasaporte. Quienes no tienen el documento ya no están llegando a la frontera, como se suponía.

Según el director de migración Colombia, el pedido de un pasaporte por parte del Gobierno Ecuatoriano incrementará la migración irregular, ya que la crisis migratoria que vive Venezuela no se da “por gusto”, sino “porque su país está en emergencia” y necesitan salir de él para poder sobrevivir.

Además exigiendo el pasaporte se impedirá la reunificación familiar, pues muchas familias vinieron de manera separada por distintas razones.

Sorprendido por la decisión, el analista Fernando Carrión la considera un “retroceso” en el camino que seguían los países a fin constituir la “ciudadanía suramericana” para facilitar la movilización sólo con la cédula, informa la agencia EFE.

Según el Gobierno, la medida se adoptó para “garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado” de ciudadanos venezolanos tras conocerse casos de trata de personas y tráfico de migrantes, delitos que Carrión teme que aumenten a raíz de la nueva disposición.

“La migración venezolana no se va a detener porque la mayoría no viene a Ecuador sino que va hacia el sur”, analiza para Efe al especular que en lugar “de entrar a Ecuador por Rumichaca con los controles y las regulaciones que estaban especificadas,“ ahora lo harán “por las rutas de sistemas de ilegalidad”.

Para Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, la decisión del Gobierno de Lenín Moreno -a la que se sumó el viernes el anuncio en igual línea de Perú-, pone en una situación de “vulnerabilidad mucho más alta” a sus compatriotas.

Asegura que muchos venezolanos están ya en camino de Ecuador, en autobús o a pie, sin posibilidad de conocer sobre la nueva disposición con la que se toparán al llegar al punto de migración.

“No podrán ir ni para atrás ni para adelante”, se lamenta al recordar que muchos de sus compatriotas se trasladan con escaso dinero, lo que dificulta la posibilidad de un viaje de regreso.

Por su parte, el Gobierno de Perú también anunció que solo dejará entrar a su territorio a venezolanos con pasaporte a partir del sábado 25 de agosto, una medida similar a la emprendida por Ecuador.

El ministro peruano del Interior, Mauro Medina, señaló en una conferencia de prensa que se trata de “un tema técnico” para “resguardar la seguridad de los ciudadanos peruanos y venezolanos”, ya que el documento proveerá a la Policía de “un registro adecuado” de huellas dactilares y fotografía.

El sábado 11 de agosto se registró un récord de llegada de venezolanos a Perú en un mismo día, con cerca de 5.200 que cruzaron la frontera con Ecuador en menos de veinticuatro horas.

Brasil, que cerró su frontera por solo un día y la volvió a abrir tras orden judicial del Supremo, todavía no ha anunciado otras medidas.