Nuevo precio de la gasolina súper se aplica desde hoy

Ibarra. “La gasolina es una mezcla de varios hidrocarburos que se da por medio de destilación fraccionada, contiene butanos y butenos. El octanaje es una medida que indica la resistencia del combustible a detonar, entre más alto es el octanaje mejor”, explicó Juan Pablo Dávila, gerente Nacional de Servicios Imbauto S.A.

Mencionó que mientras haya un alto octanaje habrá menos posibilidad de detonar antes de que se encienda la bujía en el cilindro comprimido.

En la cadena nacional emitida la noche del martes, el Gobierno señaló que se actualizará el precio de la gasolina súper y se mejorará su calidad de 90 a 92 octanos.

Dávila indicó que si mejora el octanaje mejora el desempeño del motor, menos consumo de gasolina, más vida útil de bujías de encendido, menos generación de cenizas que degradan el aceite del motor y principalmente mejora las revoluciones del vehículo, es decir, gases de escape menos nocivos al ambiente y a las personas.

Entre las medidas que anunció el presidente Le-nín Moreno está el incremento del precio del galón de gasolina súper, que pasará de USD 2,32 a 2,98 apenas se publique el De-creto Ejecutivo.

Algunos conductores deciden mezclar la gasolina súper con la extra para llenar el tanque de combustible. “Mezclar los combustibles no sirve de nada. No solo desgasta las bujías o ensucia los inyectores, también contamina más el aceite del motor”, indicó Dávila.

Combustible. Manuel Rodríguez realiza esta mezcla, el tanque de su camioneta Dimax lo llena con 8 dólares de súper y el resto de extra.

“La súper es mucho mejor que la extra y ayuda al motor para darle más fuerza”, dijo Rodríguez.

Luego de conocer las medidas económicas del Presidente, específicamente sobre la gasolina, ayer en las gasolineras todos preguntaron si la súper ya subió de precio, pero al saber que todavía las estaciones no tienen la orden, optaron por seguir llenando el vehículo de súper.

Marcelo Cárde-nas es acostumbrado a llenar el tanque de su vehículo con 4 dólares de súper y completa con extra.

Sin embargo, manifestó que a su Hyundai Accent 2018 ponerle solo súper le resulta caro.

“Con las nuevas medidas que tenemos me tocará solo poner extra porque no compensa, no rinde”, aseguró Cárdenas, quien se dedica al taxismo en la Ciudad Blanca.