María Paula Romo asume como ministra del Interior

Quito.- La exasambleísta constituyente María Paula Romo asumió hoy, 03 de septiembre de 2018, como ministra del Interior de Ecuador tras la renuncia por asuntos personales de Mauro Toscanini, que estuvo en el cargo cuatro meses, informó el Gobierno.

Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, presentó a Romo como ministra del Interior en el palacio de Gobierno, en el centro histórico de Quito.

Al asumir el cargo, Romo dijo que hoy mismo se reunirá con el mando de la Policía y señaló que la tarea fundamental del Ministerio del Interior es la “firmeza en la investigación y en la persecución de todos los delitos y la protección a la población”.

“El país tiene en este momento temas sensibles y dolorosos que no podemos descuidar y que van a ser una prioridad”, apuntó al mencionar entre ellos los delitos sexuales contra la infancia, especialmente en el sistema educativo.

Abogada y catedrática, Romo dijo que “nadie puede dormir tranquilo en Ecuador” cuando hay “cientos” de investigaciones y denuncias por abuso sexual en el sistema educativo.

También señaló como prioritario atender los delitos de violencia contra las mujeres, el “drama” de los desaparecidos y el de seguridad vial.

Romo, de 39 años, máster en Gobierno y Administración pública, afirmó que el diálogo será la “principal herramienta” con los sectores sociales.

Señaló que en los próximos días ofrecerá más detalles sobre sus planes de gestión en el Ministerio del Interior, que, de acuerdo con una recientemente anunciada reorganización institucional, asumirá algunas funciones del Ministerio de Justicia.

Romo se convirtió en asambleísta constituyente en las elecciones de 2007, participó en la elaboración de la Constitución de 2008 (actualmente vigente), allí fue vicepresidenta de la mesa de Legislación y fiscalización.

En 2009 fue electa legisladora por la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, en la Asamblea Nacional 2009-2013, en la que se desempeñó como presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (2009-2011) e integró el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres.

Mauro Toscanini, que juró el cargo el pasado 2 de mayo, anunció el domingo su dimisión por asuntos personales.

El funcionario apuntó que no le sienta bien para su salud la altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito, donde está la sede del Ministerio del Interior.

“La altura como que no es muy amigable conmigo: duermo poco, se me subía un poco la presión, entonces no quiero arriesgarme”, dijo a el domingo a Efe Toscanini, de 63 años.

Aseguró que sale “con las mejores relaciones” con el presidente del país, Lenín Moreno, quien -según dijo-, inclusive le “ofreció una embajada en el exterior”, opción que el funcionario declinó, según dijo.