Lupus, enfermedad que afecta más a las mujeres

Ibarra. Cuando el sistema inmunitario de una persona pierde la habilidad de identificar las células o tejidos sanos y se ataca a sí mismo para eliminarlos, se produce el lupus. Es por ello que se le considera una enfermedad inmunológica y que además es inflamatoria.

Enfermedad. Jorge Men-cías, reumatólogo, dijo que el lupus es una enfermedad autoinmune, inflamatoria crónica que afecta a varios órganos del cuerpo, el especialista manifestó que no se conocen las causas por las que se da esta enfermedad, pero se han visto implicados factores de origen genético, infeccioso y hereditario, siendo las mujeres las más afectadas. De 10 personas nueve mujeres padecen de lupus, aseguró Mencías.

Agregó que más propensas son mujeres en edad fértil, entre 17 y 30 años, el experto dijo que afecta más a las mujeres por los factores hormonales.

Explicó que en Ibarra no existen estadísticas de esta enfermedad, pero a nivel mundial se sabe que pueden padecer 50 personas por cada 100 mil habitantes.

Los síntomas son varios, el principal es el enrojecimiento a nivel de la región malar de la cara en forma de alas de mariposa, lesiones dérmicas, presencia de úlceras en la boca, en la nariz, caída de cabello, afectación a nivel de articulaciones, afectaciones hacia otros órganos, la mayoría de las pacientes presentan anemia, pueden presentar convulsiones, les afectan al corazón a los pulmones, entre otros. Se recomienda cuidar mucho el rostro usando siempre protector solar.

Es una enfermedad no curable, pero se la puede controlar, el tratamiento va de acuerdo al órgano que está afectado’, acotó Mencías.

El especialista atiende alrededor de 30 pacientes con lupus.

Además aseguró que en niños no es común esta enfermedad y que la paciente más joven que atiende tiene 15 años.

El lupus se puede controlar con el tratamiento médico adecuado y el apego del paciente a este, de esta manera se reducen los efectos de la enfermedad y se logra una mejor calidad de vida.

Sin embargo, los pacientes aún controlados presentan recaídas, dolor y sobre todo fatiga, que afecta la calidad de vida de estas personas. Se deprimen ante la falta de actividad que tenían antes ya que no pueden hacer ejercicio, salir de fiesta o realizar el pasatiempo que antes tenía. No obstante, la atención psicológica y la motivación propia de cada paciente es lo que determina a las personas a levantarse de la cama y tratar de retomar su vida.

Los tratamientos médicos son importantes para mantener controlada la enfermedad, por lo que es importante que los pacientes se apeguen a él y lo cumplan al pie de la letra.

En los últimos años se han utilizado otros tratamientos como las inmunoterapias, que son muy similares a los que se utilizan para tratar el cáncer y que ayudan a que las células inmunes reconozcan la amenaza que representa la enfermedad.

Testimonio. Inés Jácome padece de esta enfermedad hace 20 años, dijo que sus primeros síntomas fueron la hinchazón de sus pies y piernas. “Yo no sabía que pasaba, me fui al hospital, me internaron pero nadie me dijo que tenía esta enfermedad”, acotó Inés. Aparte la hinchazón padeció de anemia, se le caía el cabello, tenía presión alta y enrojecimiento en forma de mariposa en su rostro. Inés dijo que por esta enfermedad se le paralizó la mitad de su cuerpo.

La vida de Inés no ha sido muy fácil, pero sus ganas de salir adelante han hecho que luche a diario para mantenerse firme contra su enfermedad, entre los cuidados que ella tiene es usar siempre protector solar, toma bastante agua, su alimentación es baja es sal y azúcar, nada de grasas. ‘Al momento me siento muy bien, ya no he recaído, sigue dormida la enfermedad’, finalizó. Dice que su vida cambió totalmente pero con la ayuda y el apoyo de su familia ha podido salir adelante.