La razón de un experto al por qué cayó nieve en pleno verano

La madrugada de este sábado, 4 de agosto, una gran cantidad de nieve cayó a lo largo de la vía Papallacta, dejando atrapados a más de 50 vehículos. Los organismos de control realizan las labores de limpieza y desvíos para normalizar la circulación. Sin embargo, este fenómeno resulta poco común ya que en agosto se produce la temporada seca (de verano).

Édgar Vaca, analista de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), dijo en una información recogida por El telégrafo que no es la primera ocasión que se registran precipitaciones en plena temporada de calor. Puso como ejemplo que esta semana se registraron lluvias entre ligeras y densas, a eso se suma la caída de nieve. ¿Por qué se produjo esta nevada? El experto indicó que se trató de un fenómeno conocido como nimbus. No es otra cosas que es una nube de altura media que provoca precipitación o lluvia que cae en forma de agua, granizo o nieve. No obstante, el experto advirtió que en este fenómeno no siempre se presenta con lluvia. Otra característica del nimbus es que estas nubes no dejan pasar la luz por su densidad. En ciertos casos hay descargas eléctricas.

El analista de pronósticos recordó que ya se han suscitado eventos similares. En enero último se registró una gran acumulación de granizo. “Podría ser debido a cambio climático, pero no hay estudios. Este evento no es normal”, reiteró.

El experto advirtió que las lluvias en esa zona reducirán en un lapso de 24 horas.