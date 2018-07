Compensación por jubilación está en el debate

“En esta semana la directiva de los jubilados se han acercado al Ministerio de Finanzas y de Educación, ahí les han dicho que tienen que estructurar una mesa técnica, para disque resolver esta situación, pero en el tema legal, así como se hacen las cosas, así también se deshacen. Pero el argumento de esto es que no hay recursos, que no hay liquidez, dijo el exdocente.

Los dirigentes. Alfonso Yánez, presidente nacional de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, reconoció la predisposición para buscar soluciones a fin de cumplir con los jubilados. Rosario Delgado, representante del área de los jubilados del sector de la salud, destacó el proceso que se lleva adelante. “Se nos han abierto las puertas al diálogo. Cuando existe buena voluntad, no hacer política por política, aquí están los resultados”, reiteró. Édison Chila, representante de jubilados de Esmeraldas, fue enfático al decir que exigen sus derechos. “Ya tenemos compañeros que han fallecido sin recibir su jubilación”, aseguró.

Para no olvidar. El ministro de Educación, Fander Falconí, anunció el 8 de noviembre del 2017 que la Cartera de Estado “gestionó el pago de la compensación extraordinaria prioritaria de las jubilaciones”. En una primera fase - dijo - cerca de 600 jubilados recibirán su dinero de la compensación. El monto alcanza los USD 26 millones y se acreditará en las cuentas de quienes cumplen con dos requisitos: más de 70 años y enfermedades catastróficas. El funcionario no dio más datos sobre el tema. Lo que sí comentó es que este pago no debe ser confundido con la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Hemos hecho todo el cruce de información, desde el año pasado, para tener al día los registros. Sin embargo, no existe una normativa de pago”, añadió.