Comisión liderada por Yar no avanza

Tulcán. La comisión ocasional de Seguridad Fronteriza está al borde de desaparecer por problemas permanentes para obtener el quorum respectivo.

Escasa convocatoria. El Universo publicó en su portal web una nota titulada Deserciones en Comisión de Seguridad Fronteriza una nota en la primera convocatoria realizada por su presidente Juan Carlos Yar (AP), a las 14:30, no se instaló: solo llegaron 5 de los 19 asambleístas integrantes. Una hora más tarde estuvieron 10 legisladores, y ahí se conoció la renuncia de Eliseo Azuero (BIN); luego se abrió el debate sobre la necesidad de pedir al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que se reduzca a nueve el número de sus miembros. Se encargó al presidente que converse con cada uno de los 17 asambleístas que quedan para conocer quién quiere abandonar la comisión.

No hay liderazgo. En la nota se cita que “varios de los legisladores se quejaron de la falta de liderazgo del presidente de la comisión. Roberta Zambrano (PSC) se retiró de la comisión y dijo que el trabajo “ha sido pésimo”, y que es lamentable que hasta la fecha no se haya dado respuestas concretas al tema fronterizo. Azuero presentó su renuncia porque dijo que no hay avances en el trabajo.