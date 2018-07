Cadenciosa danza esmeraldeña se presenta en festival por la paz en la frontera

Quito.- La cadenciosa danza de la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador, se presenta desde hoy 16 de julio en el Primer Festival Estudiantil de esta especialidad, que también pretende fomentar la paz en esta región fronteriza con Colombia.

Así lo anunció hoy el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (Ifaic) en un comunicado en el que precisa que el festival se extenderá hasta el próximo 9 de agosto, con la presentación de grupos de baile de numerosas escuelas de la jurisdicción.

Con este Festival, denominado “Todo por la paz” y que tiene lugar en la ciudad de Esmeraldas, la capital provincial, el Ifaic busca alentar una cultura por la no violencia en esta región que estuvo afectada entre enero y abril pasado por la acción de grupos armados ilegales que operan desde Colombia.

“Este Festival tiene un ingrediente de vida que nos fortalece, como es la paz, esa paz con sabor a marimba que le da un mensaje al Ecuador y al mundo de que los sucesos de la frontera nunca fueron tropiezo para soñar, para construir, para hacer patria desde la cultura, desde el arte”, dijo en la inauguración del Festival el director del Ifaic, Ronald Verdesoto.

“Sin paz no hay desarrollo, sin paz no hay progreso, sin paz no hay arte, no hay cultura”, enfatizó y destacó la actitud generosa de “este pueblo afroecuatoriano que tiene capacidad para crear y para amar”.

Verdesoto recordó que en el Festival participarán alumnos de más de cuarenta escuelas de la provincia, que también se esforzarán con su bailes para llegar a la ronda final el próximo 9 de agosto, cuando se conmemora el Día de la Cultura Nacional.

Además, señaló que el Gobierno nacional, en lo que va del año, ha entregado 141.000 dólares para financiar quince proyectos culturales y de festivales de artes en la provincia de Esmeraldas.

“Esta es la semilla sembrada en el campo de la cultura, que dará sus frutos en beneficio del colectivo social de nuestra provincia”, añadió Verdesoto al referirse también al Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Esmeraldas, esta tierra nuestra, es el campo fértil de los hacedores de cultura. El Ecuador y el mundo literario se nutren de grandes exponentes del pueblo afro en la literatura, como Adalberto Ortiz y Nelson Estupiñán Bass”, agregó.

También mencionó a otros autores como Julio Estupiñán Tello, Argentina Chiriboga, Diógenes Cuero, Orlando Tenorio y Antonio Preciado, así como a compositores de la música afroecuatoraina como Guillermo Ayoví (conocido como Papá Roncón) y Petita Palma.