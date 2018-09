Aplazan al viernes audiencia previa a juicio en caso contra Correa en Ecuador

Quito (EFE).- La audiencia preparatoria de juicio que se inició hoy contra el expresidente de Ecuador Rafael Correa, por su presunta autoría intelectual en el secuestro frustrado del exdiputado opositor Fernando Balda, se aplazó para el viernes por una irregularidad en la foliación del expediente.

Así lo dictaminó la jueza de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Quito Daniella Camacho, tras llamar la atención de la Fiscalía General por la mencionada irregularidad.

La sesión se reinstalará el 21 de septiembre a las 13.00 hora local (18.00 GMT).

“Mi abogado me comunicó que había ciertas fallas en la foliación del expediente pero que esto podría corregirse. Le he pedido personalmente que le solicite a la jueza el día de hoy que suspenda la audiencia”, explicó a los medios Balda, que ejerce de acusador particular.

El político opositor argumentó que pese a que su defensa tiene total seguridad y documentos probatorios que demuestran “la culpabilidad de Rafael Correa como autor intelectual del secuestro”, no quiere que “esos errores de foliación no le vayan a permitir ejercer su legítima defensa técnica”.

Por su parte, el letrado de Correa, Caupolicán Ochoa, lamentó la decisión de aplazar el proceso, que achacó a una “impropia actuación de la Fiscalía”.

La jueza Camacho dio un plazo de 48 horas a las partes para que revisen la documentación y amonestó a los fiscales por entregar en la vista de hoy dos dictámenes absentivos a favor de dos de los procesados, el exagente de Policía Jorge Espinoza y el exdirector de inteligencia de la Policía Fausto Tamayo.

En este sentido, el abogado de Correa sostuvo que este tipo de dictamen absentivo “debía ser para todos los acusados” y tachó la actuación de la jueza de “desaire a los que quieren ver que este tipo de proceso se resuelva”.

Por su parte, el abogado de Espinoza y Tamayo, Israel Moreno, defendió que sus clientes no tuvieron “responsabilidad” en los hechos ocurridos en Colombia cuando fue secuestrado el exdiputado Balda y que así consta en el testimonio anticipado que dio otro de los procesados, el exagente policial Raúl Chicaiza.

Sobre el aplazamiento de la vista indicó que “era evidente que tenía que suspenderse” a fin de “cumplir la ritualidad procesal y más aún garantizar el derecho de las partes procesales”.

Además de Rafael Correa, los otros cinco procesados en este caso son los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza; Diana Falcón y Jorge Espinoza, en prisión preventiva desde marzo pasado; el exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero, que se encuentra en España y el exdirector de inteligencia de la Policía Fausto Tamayo.

Correa, que ha denunciado ser objeto de una persecución política y falta de independencia judicial en Ecuador, actualmente se encuentra en Bélgica y sobre él pesa una orden de orden de detención preventiva y captura internacional por incomparecencia judicial dictada en julio pasado por la jueza Camacho.