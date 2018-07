Álvaro Uribe Vélez renunciará al Senado por investigación en su contra

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Colombia y Senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, afirmó que debido al llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia decidió renunciar a su curul en el Senado.

“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, dijo Uribe en la red social.

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a los senadores Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, en contra de quienes la Sala Penal abrió una investigación por presunto soborno y fraude procesal.

El alto tribunal explicó que luego de una rigurosa indagación que duró varios meses la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal logró recopilar evidencia que condujo a abrir la investigación en contra de los congresistas.

“Los senadores Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada serán vinculados al proceso mediante indagatoria. Antes de presentarse a esta diligencia tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen. Y contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra”, expresó la Corte Suprema.

La corporación explicó que a los congresistas se les brindarán todas las garantías y tendrán acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

Los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante, Álvaro Uribe.

“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el pasado 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los senadores Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”, aseguró la corporación.